Ege Bölgesi'nde İhracat Artışı Sürüyor: Aydın da Üst Sıralarda

Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet illerine göre açıkladığı Ekim ayı ihracat verilerine göre Ege Bölgesi genelinde ihracat artışı sürerken, Aydın Ekim ayında ihracatını artıran iller arasında yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre Ege Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı yüzde 2'lik artışla 35 milyar 827 milyon dolardan 36 milyar 464 milyon dolara ulaştı. Bölge, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 16,23 pay almayı başardı. Aydın'ın Ekim ayı ihracatı yüzde 4,5'lik artışla 186 milyon dolardan 194 milyon 800 bin dolara yükseldi. Ekim ayında Aydın'ın yanı sıra Muğla ve Kütahya da ihracatını artıran iller arasında yer aldı. Muğla ihracatını yüzde 12'lik artışla 117,5 milyon dolardan 131,3 milyon dolara çıkarırken, Kütahya yüzde 3'lük artışla 88 milyon dolardan 90,4 milyon dolara ulaştı. İzmir ise Ekim ayında 1 milyar 929 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak Türkiye genelinde İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. İzmir, 173 milyon dolarlık ihracat artışıyla Türkiye'de ihracatını en çok artıran ikinci il oldu. Uşak, Ekim ayında Ege Bölgesi'nin ihracat artış rekortmeni olmayı sürdürürken, Manisa, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da Ekim ayında düşüş yaşandı. Afyonkarahisar Ekim ayında gerileme yaşamasına rağmen, 10 aylık dönemde yüzde 23'lük artışla Ege Bölgesi'nde ihracatını en fazla artıran il oldu. - AYDIN