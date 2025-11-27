Haberler

Ege Bölgesi'nde İhracat Artışı Sürüyor: Aydın da Üst Sıralarda

Ege Bölgesi'nde İhracat Artışı Sürüyor: Aydın da Üst Sıralarda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekim ayı ihracat verilerine göre Ege Bölgesi'nde genel ihracat artışı devam ederken, Aydın, Muğla ve Kütahya gibi iller bu artışta önemli rol oynadı. Aydın'ın Ekim ayındaki ihracatı yüzde 4,5 oranında artarak 194,8 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet illerine göre açıkladığı Ekim ayı ihracat verilerine göre Ege Bölgesi genelinde ihracat artışı sürerken, Aydın Ekim ayında ihracatını artıran iller arasında yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre Ege Bölgesi'nin 10 aylık ihracatı yüzde 2'lik artışla 35 milyar 827 milyon dolardan 36 milyar 464 milyon dolara ulaştı. Bölge, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 16,23 pay almayı başardı. Aydın'ın Ekim ayı ihracatı yüzde 4,5'lik artışla 186 milyon dolardan 194 milyon 800 bin dolara yükseldi. Ekim ayında Aydın'ın yanı sıra Muğla ve Kütahya da ihracatını artıran iller arasında yer aldı. Muğla ihracatını yüzde 12'lik artışla 117,5 milyon dolardan 131,3 milyon dolara çıkarırken, Kütahya yüzde 3'lük artışla 88 milyon dolardan 90,4 milyon dolara ulaştı. İzmir ise Ekim ayında 1 milyar 929 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşarak Türkiye genelinde İstanbul ve Kocaeli'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. İzmir, 173 milyon dolarlık ihracat artışıyla Türkiye'de ihracatını en çok artıran ikinci il oldu. Uşak, Ekim ayında Ege Bölgesi'nin ihracat artış rekortmeni olmayı sürdürürken, Manisa, Balıkesir ve Afyonkarahisar'da Ekim ayında düşüş yaşandı. Afyonkarahisar Ekim ayında gerileme yaşamasına rağmen, 10 aylık dönemde yüzde 23'lük artışla Ege Bölgesi'nde ihracatını en fazla artıran il oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
Şok skor! Guardiola dün gece kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
ABD düğmeye bastı! Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvuruları askıya alındı

Saldırganın uyruğu belli oldu, Trump cezayı tüm ülkeye kesti
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Derbide oynayacak mı? Galatasaray'da Osimhen seferberliği

Derbide oynayacak mı? Osimhen'den haber var
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Liverpool'a büyük şok! Şampiyonlar Ligi'nde bir darbe daha aldılar

Ne olacak bu takımın hali?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.