Ege adalarına sefer yapan gemiler için düzenleme

Türkiye ile Ege Denizi'nde yer alan adalar arasında sefer yapan yolcu gemisi ve feribotlar için "klas sertifikasına" sahip olma şartı kaldırıldı.

Türkiye ile Ege Denizi'nde yer alan adalar arasında sefer yapan yolcu gemisi ve feribotlar için "klas sertifikasına" sahip olma şartı kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığın denizcilik idaresinin değişen organizasyon yapısı, Ege adalarına sefer yapan gemilerin özel durumları, yetkilendirilmiş klas kuruluşlarıyla yürütülen iş ve işlemlerde tecrübe edilen hususlar da dikkate alınarak, bazı usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Ayrıca, idare talimatlarına aykırı davranılması durumunda cezai müeyyide getirildi.

Düzenlemeyle, Türkiye ile Ege Denizi'nde yer alan adalar arasında sefer yapan, 24 Mart 2020'den önce yakın sefer olarak Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmiş yolcu gemisi ve feribotlardan idarece yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından alınmış "klas sertifikasına" sahip olma şartı kaldırıldı. Klaslı olma gerekleri yerine idare tarafından talep edilen ilave gereklerin tamamlanmış olması şartı aranacak.

Bu kapsamda, Türkiye ile Ege adaları arasında sefer yapan, klas sertifikası alamayacak durumda olan yaklaşık 10 geminin seferlerine devam etmesi sağlandı.

Düzenlemeyle Türkiye'nin Ege adaları üzerinde elde etmiş olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal kazanımların sürdürülebilirliğine katkıda bulunuldu.