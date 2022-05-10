Ekonomi Gazetecileri Derneği'nde Recep Erçin başkan seçildi

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) 6. olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yapılan ilk toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı da belirlendi.

Toplantıda Recep Erçin'in dernek başkanı olmasına karar verildi.

Barış Ergin başkan vekilliğine seçilirken, başkan yardımcılığı görevlerine Özgül Öztürk ve Mehmet Uluğtürkan getirildi.

Derneğin genel sekreterliğini Murat Gülderen, saymanlığını Rahim Ak üstlendi. Sibel Atik Dalkaya, Aysel Yücel, Burak Coşan, Murat Birinci, Ceyhun Kuburlu ise derneğin yönetim kurulu üyesi oldu.

Genel kurul toplantısı sonrası Kurucu Başkan Celal Toprak'ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına getirilmesi kararlaştırıldı.