EGD 17. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları törenle açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan'ın açılış konuşmalarını yaptığı törende 15 dalda ödül verildi.

Törende, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mesajı da okundu.

Bakan Bolat, çalışma ve gelişmeyi bir hayat mottosu haline getiren tüm ekonomi muhabirlerini ve basın mensuplarını tebrik ederek, ekonomik düzleme bakış açısıyla yeni tespitler kazandıran tüm ekonomi gazetecilerine saygılarını ve sevgilerini iletti.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ise ekonomi basınının kamuoyunu doğru bilgilendirme ve ekonomik gelişmelerin şeffaf biçimde aktarılması açısından hayati rol üstlendiğini belirterek, "Bu önemli sorumluluğu büyük özveriyle yerine getiren ekonomi muhabirleri ve basın emekçilerini içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

"Ekonomi öyle güçlü alan haline geldi ki diğer tüm alanları belirliyor"

İTO Başkanı Avdagiç, törende yaptığı konuşmada, ödül alan gazetecileri yürekten kutladığını belirterek, "Aslında yıl boyunca ortaya koydukları performans sebebiyle tüm ekonomi gazetecileri ödülü hak ediyor. Dolayısıyla bugün ödül kazanan dostlarımız, bana göre bütün ekonomi muhabirleri adına bu ödülü alıyor." dedi.

Avdagiç, "Ekonomi öyle güçlü alan haline geldi ki diğer tüm alanları belirliyor. Deyim yerindeyse dünyanın gidişatına istikamet veriyor. Bu yüzden ekonomiyi temsil eden sizler sadece ekonomi gazeteciliği yapmıyor, bir ülkenin siyasetten savunmaya tüm ufkunu çiziyorsunuz." diye konuştu.

EGD Başkanı Hasan Arslan da ekonomi gazeteciliğinin toplumdaki hayati rolüne değinerek, yapılan işin ekonomi ile toplum arasında köprü görevi gördüğüne dikkati çekti.

Kalabalık ekonomi servislerinin küçüldüğünü ve deneyimli gazetecilerin sektörden koptuğunu dile getiren Arslan, "Yeni kuşak gazetecilere bu alanda yetişme imkanı sunmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Dezenformasyonun ışık hızıyla yaygınlaştığı bir dönemde doğru bilgiyle haberi yetiştirmek zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Yazılı basında "En İyi Haber ve Araştırma" dalında ödül "Altını kaçak vurdu" haberiyle Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'e verildi.

İnternette Sinan Sayrugaç anısına verilen "En İyi Haber ve Araştırma" ödülüne, "Tekfen'in kurucularından Necati Akçağlılar'ın eşi hisseleri sattı, kızı yönetimden çıktı" haberiyle patronlardunyasi.com'dan Necla Dalan layık görüldü.

"Televizyonda En İyi Haber" ödülü "Babadan oğula miras madencilik" haberiyle TRT Haber televizyonundan Zehra Koli'ye, "Dijitalde En İyi Haber" ise "Türk-Alman İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ Odatv'ye konuştu: Almanya'nın bize ihtiyacı var" başlıklı haberiyle Oda TV'den Can Özçelik'e verildi.

Yazılı basının "Söyleşi/Röportaj" kategorisi ödülünü "Gani Gani sağlıkla Unicorn Hayali" söyleşisiyle İnbusiness'tan Mustafa Orhun Çetin aldı.

Osman Arolat Yılın Yazarı Ödülü'nün sahibi ise Türkiye Gazetesi ve Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin yazarı Celal Toprak oldu.

Televizyonda Yılın Ekonomi Programı'na "Üst Düzey" ile Bloomberg HT'den Arzu Maliki, radyoda Yılın Ekonomi Programı'na ise "Ekonomi Programı" ile TRT Radyo'dan Ahmet Falih Akıcı layık görüldü.

Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü'nü Yenigün'deki "Hurmanın şekli bozuldu" başlıklı haberiyle Kenan Yeşil aldı.

AA Finans Haberleri Başmuhabiri Aslanhan'a "Nezih Demirkent Özel Ödülü" verildi

Nezih Demirkent Özel Ödülü'ne "Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı el-Amur: Filistin bizim isteğimizle İsrail'e ticaret yasağından muaf tutuldu" haberiyle layık görülen AA Finans Haberleri Başmuhabiri Uğur Aslanhan'a ödülü, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu tarafından verildi.

Namık Ahıska Özel Ödülü'nü ise "Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe Ekim Ayı İhracat Verilerini Değerlendirdi" haberiyle CNBC-e'den Emre Eser ve Savaş Kayahan aldı. Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli de "Yangın tüpüne talep patladı, fiyatlar uçtu" başlıklı haberiyle aynı ödülün sahibi oldu.

"Sanayici spotta umut arıyor" haberiyle Dünya Gazetesi'nden Nurdoğan Aslan Ergün, Bülent Yardımcı Özel Ödülü'ne layık görülürken, Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü Sözcü'den Caner Yıldırım'a verildi.

Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü'nü "Destek gelsin kadınlar çocuk da yapsın, kariyer de" haberiyle Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nden Rümeysa Alp alırken, Jüri Özel Ödülü "2 Milyar dolara göz kırptı" haberiyle Milliyet Gazetesi'nden İsmail Şahin'e takdim edildi.