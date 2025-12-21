Haberler

Reklam Kurulu, aldatıcı kasım indirimlerine geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı, 'Efsane Kasım' indirim dönemine yönelik 108 dosyadan 93'ünü mevzuata aykırı bularak toplamda 12,9 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık, tüketicilerin yanıltılmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Reklam Kurulunun kasım indirimlerine yönelik incelemesinde 108 dosya görüşülerek karara bağlandığı, bu dosyalardan 93'ünün mevzuata aykırı bulunduğu ve bu dosyalar hakkında 12,9 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Efsane kasım" indirim dönemine yönelik şikayetlerin, Reklam Kurulu toplantısında ele alındığı belirtildi.

Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği ve kamuoyunda "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi adlarla anılan indirim dönemleri öncesinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Bakanlıkça önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda, Kasım ayı başlamadan önce Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusuyla hem tüketicilerimiz indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmiş, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

İndirim kampanyalarına yönelik denetimler devam ediyor

Kasım indirimlerine ilişkin Kurulun aralık gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün de bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu belirtilen açıklamada, yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerin aralıksız sürdürüldüğü, kasım kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyaların da öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ettiği vurgulandı.

İndirim dönemlerine ilişkin Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetlerinin, titizlikle değerlendirildiği bu çerçevede 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 108 dosya, görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 93'ü, mevzuata aykırı bulunmuş ve bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir."

Haberler.com
