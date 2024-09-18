Üye Girişi
Haberler

Efsan Makina, Türkiye'de İlk Şanzımanlı MVR'leri Üretti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Efsan Makina, ileri teknoloji endüstriyel vantilatör ve MVR üretimi yaparak, Türkiye'de ilk kez üç adet şanzımanlı MVR imalatını başarıyla tamamladı. Bu ürünler, tuz imalatında kullanılacak ve yerli üretimle ihracat potansiyelini artıracak.

Denizli'de ileri teknoloji endüstriyel vantilatör, MVR (Mechanical Vapor Recompression-Yoğunlaştırıcı) ve turbo kompresörlerin üretimi, bakım ve onarımlarını yapan Efsan Makina tarafından Türkiye'de ilk kez 3 adet şanzımanlı MVR imalatı yapıldı. Testlerden de başarıyla geçen şanzımanlı MVR'ler tuz imalatında kullanılacak.

Denizli'de ileri teknoloji endüstriyel vantilatör, MVR ve turbo kompresörlerin üretim, bakım ve onarımlarını yapan Efsan Makina, uzun mühendislik çalışmalarının ardından tuz imalatında kullanılacak çok yüksek devirle dönebilen üç adet şanzımanlı MVR imalatını gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez Denizli'de üretilen şanzımanlı MVR'lerin Efsan Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öbke, Efsan Makina Fabrika Müdürü Ramazan Ayrancı ve mühendislerin de katılımıyla test ve tecrübeleri yapıldı.

Yerli ve milli üretim

Honaz ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde yıllardır yerli ve milli ileri teknoloji ürünler imal eden Efsan Makina'nın MVR imalatını yapan Avrupa daki üç firmadan biri olduğuna dikkat çeken Fabrika Müdürü Ramazan Ayrancı, "Efsan Makina olarak endüstriyel vantilatör, turbo kompresör ve MVR üretimleri yapmaktayız. Türkiye de ilk defa Efsan Makina tarafından yapılan şanzımanlı MVR'ın imalatını yaptık ve testlerini başarıyla tamamladık. Efsan Makina olarak MVR üretim teknolojisine sahip Avrupa'daki üç firmadan biriyiz. MVR imalatı yüksek mühendislik hesaplamaları ve dizaynları gerektirmektedir. Bu ürünler benim için 5 yıllık bir hayalin ve bir yıllık mühendislik çalışmalarının sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak daha önce ithalatını yapmak zorunda olduğumuz ürünlerin bugün Denizli de ihracatını yapabilir hale geldik" dedi.

Yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Denizli'de Türkiye'de ilk olacak ürünleri imal etmeye devam edeceklerini anlatan Ayrancı, "Her biri alanında uzman mühendis ekibimiz ve teknik personelimizle birlikte ses hızına yakın devirle dönebilen ürünlerin imalatını yapıyoruz. Bu ürünler kimya/petrokimya sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli noktalarda görev alıyorlar. Efsan Makina olarak daha spesifik ürünlerin imalatını başarıyla yapmaya devam edeceğiz. Öncelikle bu ürünlerin yapılması için ülkemize know-how sağlayan Efsan Makina Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Öbke' ye, emeği geçen mühendis arkadaşlarımıza ve ustalarımıza, bizlere güvenen ve beraber başarılı bir şekilde projelerini tamamladığımız müşterilerimize teşekkür ediyorum. Denizli'de yerli olarak ürettiğimiz ileri teknoloji endüstriyel vantilatör, MVR ve turbo kompresör imalatına müşterilerimizden gelecek talepler doğrultusunda devam edeceğiz. Bu imalatların yanında fabrikalarda kullanılan proses fanları ve diğer havalandırmayla ilgili makinelerin de bakımlarını onarımlarını her biri alanında yetişmiş uzman ekibimizle yapıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji Ekonomi İhracat Türkiye denizli

Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

 Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir

Adli tıp uzmanından olay iddia: Dişleri tek tek sökülmüş olabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi! Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? e-Devlet 'Aile Destek Ödemesi' sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });