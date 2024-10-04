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Eflani'de Genç Arıcılar Yetiştiriliyor

Eflani'de Genç Arıcılar Yetiştiriliyor
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Karabük'ün Eflani ilçesinde, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen 'Kaliteyi Geliştir, Genç Arıcılar Yetiştir' projesi ile 18-34 yaş arası gençler arıcılık konusunda eğitim alarak sertifika kazanıyor. Proje, yerel bal üretim potansiyelini artırmayı ve gençlerin ekonomik fayda sağlamalarını amaçlıyor.

Karabük'te Eflani Belediyesince yürütülen projeyle bölgeye katkı sağlayacak yeni arıcılar yetiştiriliyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle 2022'de başlatılan "Kaliteyi Geliştir, Genç Arıcılar Yetiştir" projesiyle, gençlere arıcılık alanında fırsatlar sunulurken, ilçenin bal üretim potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Proje Koordinatörü Zerrin Yılmaz, AA muhabirine, toplam 4 milyon 235 bin lira bütçeyle hayata geçirilen projede, Eflani'de yaşayan 18-34 yaş arası gençlere yönelik arıcılık eğitimleri düzenlendiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karabük Üniversitesi ve Karabük Arı Yetiştiricileri Birliğinin projeye katkı sunduğunu dile getiren Yılmaz, bu kapsamda 100'ü aşkın gencin eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldığını belirtti.

Yılmaz, "Eflani Belediyesine ait 9 dönümlük arazi, arılık kurulması amacıyla projeye tahsis edildi. Burada kurulan 50 kovanlık eğitim arılığı, genç arıcıların uygulamalı eğitimlerini yapmaları için güvenli bir alan olarak düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 73 kişiye ise üretime geçmeleri için gerekli arıcılık setleri ve arılı kovan hibe edildi." dedi.

Projede üretilen balların Eflani Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki üretim merkezinde işlenip paketlendiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ayrıca tarihi Taşhan'da kurulan satış noktası sayesinde genç arıcıların ürettikleri bal ve arı ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Eflani balının markalaşması yolunda önemli adımlar atılıyor. Kalite analizleri yapılarak coğrafi işaret tescili için hazırlıklar sürdürülüyor. Eflani'nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelini daha da artırmak için önemli bir adım olan bu proje kapsamında genç arıcılara destek verirken, Eflani balını Türkiye genelinde tanıtmayı hedefliyoruz. Hem istihdam hem de üretim odaklı bu girişimle bölgeye ekonomik katkı sağlanmasını amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi

Batı Karadeniz Yerel Yönetim Ekonomi Eflani Yaşam Tarım

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