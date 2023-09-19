Eflani'de Arıcılık Projesi Başlatılıyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde bal üretiminin artırılması ve çiftçilerin yeni meslek edinip gelir kazanmalarını sağlamak amacıyla arıcılık projesi başlatılacak.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, arıcılık projesinin, sosyal kalkınmaya katkı sunmak için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansınca (BAKKA) desteklendiğini söyledi.

Kurs aracılığıyla arıcılık eğitimi verilecek 18-34 yaş aralığındaki 30 kişiye meslek kazandıracaklarını belirten Ertuğrul, eğitimi başarıyla tamamlayanlara arılarla birlikte 5'er kovan hediye edeceklerini bildirdi.

Ertuğrul, proje kapsamında 50 kovanlık tesis kurup arıları yapay zeka desteğiyle denetleyeceklerini aktararak, pratik eğitimlerin de kursta verileceğini anlattı.

Çiftçilerin ve belediyenin ürettiği balın paketlenmesi, ambalajlanması ve analizinin yapılması için iş yeri oluşturduklarını bildiren Ertuğrul, "Sanayi sitemizdeki bir dükkanı buraya tahsis ettik. Temel amacımız, ilçemizdeki bal üretimini artırmak ve meslek edindirmek suretiyle çiftçilerimize para kazandırmak. Eflani balının zaten marka değeri var. Hedeflerimizden bir tanesi de bu marka değerini daha da yükseltmek." dedi.