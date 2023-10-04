Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda Tarım Toplantısı Düzenlendi

Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda oluşturulan çalışma masalarının raporlarına ilişkin düzenlenen toplantılar "Tarım" başlığı altında devam etti. Kentin tarım sektöründen paydaşların katılımı ile gerçekleşen toplantıda 17 Ağustos'ta düzenlenen Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda oluşturulan "Tarımsal Dayanıklılık ve Kalkınma" masasında ortaya çıkan konu başlıkları ve çözüm önerileri ele alındı.

Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda oluşturulan çalışma masalarının raporlarına ilişkin düzenlenen toplantılar "Tarım" başlığı altında devam etti. Kentin tarım sektöründen paydaşların katılımı ile gerçekleşen toplantıda 17 Ağustos'ta düzenlenen Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda oluşturulan "Tarımsal Dayanıklılık ve Kalkınma" masasında ortaya çıkan konu başlıkları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nın tüm çıktılarını, Tarım Buluşması'nda üreticiyle, tarım işçisiyle, tüccarlarla, zirai ilaç satanların, kooperatifçilerin olduğu bir kitleyle paylaşalım istedik. İlk toplantımız sosyal refah toplantısıydı. Biz bu toplantının sonunda daha fazla öğrenciye ulaşabildik. Bu toplantıların amacı sadece yaptıklarımızı anlatmak değil aynı zamanda birbirimizi dinlemektir. Çünkü hepimizin birbirimize ihtiyacı var" dedi.

Tarımsal kalkınma kılavuzu oluşturacağız

Selçuk'un dayanıklı bir kent olmasının afetlere hazırlıklı bir kent olmanın ötesinde bir anlam taşıdığını belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Biz 17 Ağustos'ta düzenlediğimiz Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda bu kentin dayanıklı olmasına ilişkin birçok esastan bahsettik. Selçuk'un dayanıklı olması afetlere karşı dayanıklılık, sosyal refah ve insan odaklı bir dayanıklılık, tarım ve turizm noktasındaki dayanıklılıktı. Bir kentin dayanıklılığı eksiklerin bulunarak, nasıl tamamlanabileceğini düşünmekten geçiyor. Bizim amacımız Selçuk'un kendi kendine yetebilen bir kent olması. Yaptıklarımız, bize düşenler, diğer kurumlara düşenler, katılımcılardan gelen öneriler noktasında bir tarımsal kalkınma kılavuzu oluşturacağız" dedi.

Genç nüfusu toprakla buluşturmalıyız

Başkan Ceritoğlu Sengel 17 Ağustos'ta düzenlenen Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı'nda tarımsal üretimle ilgili sorunları "Tarımsal eğitim, doğru tarımsal üretim, tarımda markalaşma, iklim krizi, çevre kirliliği, pazarlama, lojistik sorunlar, üreticilerin karlarının düşüklüğü, tarım işçilerinin sosyal güvencesinin olmaması başlıkları altında özetledi. Masa çıktıları arasında yer alan tarımsal eğitim sorununa Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün kuruluş felsefesi üzerinden örnek veren Başkan Ceritoğlu Sengel; "Gittikçe tarımla ilgilenebilecek nüfusun azalması ve genç nüfusun tarımdan uzaklaşması gibi bir sorunumuz var. Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nun mantığı genç nüfusu tarıma döndürmek, aile tarımını yaşatmak, tarımda nitelikli istihdamı oluşturmak üzerine kurulu. Selçuk dayanıklı bir kent olacaksa biz genç nüfusun toprakla tekrar buluşması için çaba sarf etmeliyiz. Ama biz hep birlikte ortaklaşarak doğru insanları, doğru şekilde alması gereken tarımsal eğitimlere yönlendirebilirsek yetiştirebileceğimiz kitlelerle bu sorunlara karşı çözüm geliştirebiliriz" dedi. - İZMİR