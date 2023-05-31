Aydın'ın Efeler ilçesinde Şahnalı Mahallesi'nde yetiştirilen kekiklerin hasadı başladı. Efeler Belediyesi tarafından tarımsal kalkınmaya destek olmak amacıyla ekilen kekikler, belediye ekiplerince özenle hasat edildikten sonra suyu çıkarılmak üzere kurumaya bırakıldı. Kekik suları, Efe Bakkal raflarında uygun fiyatla vatandaşların tüketimine sunulacak.

Efeler'de kekik hasadı başladı

AYDIN Efeler Belediyesi'nin Şahnalı Mahallesi'ndeki 8 dönümlük tarım arazisinde yetiştirilen kekiklerin hasadı başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tarımsal kalkınmaya destek olmak ve katma değer ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Efeler Belediyesi tarafından Şahnalı Mahallesi'ne ekilen kekiklerde hasat heyecanı başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından önce kekik tarlasında yabancı otlarla mekanik mücadele, gübreleme çalışması, çapalama ile toprak havalandırması gibi işlemler özenle gerçekleştirildi. Sulama çalışmalarının da dikkatle yapıldığı kekikler, belediye ekiplerince hasat edildikten sonra suyu çıkarılmak üzere kurumaya bırakıldı.

Kekiklerden elde edilecek olan kekik suları ise Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından Girne ve Kurtuluş Mahalleleri2nde hizmete açılan Efe Bakkal raflarında, uygun fiyatla vatandaşların tüketimine sunulacak.