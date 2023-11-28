Efeler Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı

Efeler Belediyesi sorumluluk alanındaki park, bahçe ve yeşil alanlarda yetişen zeytinlerin hasadına başladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayata geçirdiği tarımsal projeler ile kentin bereketli topraklarının sunduğu lezzetleri vatandaşın sofrasına ulaştırmaya devam ediyor. Zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla belediyenin park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Kozalaklı Mahallesi'ndeki belediye arazisinde zeytin toplama çalışmasına başlayan ekipler, Efeler Belediyesi'nin görev ve sorumluluk alanında bulunan sokaklar, parklar ve yeşil alanlardaki ağaçlardan zeytin toplamaya devam edecek. Elde edilen mahsul, Yüzde Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenip zeytinyağı olarak Efe Bakkal raflarında yerini alacak.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Atay, "Belediyemizin görev alanındaki zeytin ağaçlarının mahsullerini topluyoruz. Hem bu ağaçlarımızın meyveleri dökülüp telef olmuyor hem de Efeler'imizin zeytinlerinden ürettiğimiz zeytinyağını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Zeytinyağımızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Girne Mahallesi ve Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Menderes Park'ta hizmet veren Efe Bakkallarımızda vatandaşlarımızın tüketimine sunacağız" dedi. - AYDIN