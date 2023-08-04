Efeler Belediyesi, Yöresel Ürünlere Değer Kazandırıyor

Efeler Belediyesi, tarım arazilerini üretime kazandırması ve tarım ürünlerine verdiği önemle bölge halkının takdirini topluyor. Belediye bünyesinde üretilen tarım ürünleri, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenerek tüketiciye sunuluyor. Ürünler, Efe Bakkal raflarında ve www.efelerpazari.com internet sitesinde satışa sunuluyor.

İlçenin yöresel ürünlerine değer kazandırmak için çeşitli projeleri hayata geçiren Efeler Belediyesi, hem tarım arazilerini üretime kazandırmasıyla hem de ilçedeki tarım ürünlerine ve üreticilere verdiği önemle bölge halkının takdirini topluyor.

Ekonomik zorlukların getirdiği kötü şartların etkisini en aza indirmek için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın projesiyle belediye bünyesinde üretilen tarım ürünleri, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda özenle ve tüm hijyen önlemleri alınarak işleniyor.

Sadece kadınların istihdam edildiği fabrikada tüketime hazır hale getirilen ürünler, Efe Bakkal raflarında vatandaşların beğenisine sunuluyor. Gıdalarını yurtiçinden ve yurtdışından tüketicilerle buluşturmak için kurulan www.efelerpazari.com internet sitesinden yapılan çevrim içi satışla besinlerin lezzet ve kalitesi kent sınırlarını aşıyor.

İlçe tarımına katma değer kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Atay, "Yöreye özgü ürünlerden temel gıda maddelerine, tropikal meyvelerden süs bitkilerine kadar oldukça geniş bir yelpazede üretime aralıksız devam ediyoruz. Üretmeden var olamazsınız. Güçlü ve bağımsız olamazsınız. Bu verimli topraklara bir gün bile sırtımızı dönemeyiz. Efeler'in topraklarına, Efeler'in insanına katma değer kazandırmaya devam edeceğim. Özenle yetiştirilen kaliteli ürünleri en uygun fiyata sofralarınıza getirmeyi sürdüreceğiz" dedi.