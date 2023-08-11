Efelerli Kadınların Ürettikleri Ürünler Halkın Beğenisine Sunuluyor

Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde yetiştirilen domatesler, yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda hijyenik koşullarda işlenerek tüketime hazır hale getiriliyor. Paketlenen domatesler, Kurtuluş ile Girne mahallelerinde hizmet veren Efe Bakkal'ların raflarında vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Efeler Belediyesi'nin Işıklı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde üretilen domateslerin bu yılki ilk hasadı geçen günlerde yapıldı. Hasadın ardından yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'na getirilen domatesler, burada çalışan emekçi kadınlar tarafından özenle temizlendikten sonra kullanım amaçlarına göre doğranıyor. Bir sonraki işlem için son teknolojik makinelere sevk edilen domatesler; menemenlik, yemeklik ve mevsimlik sos haline getiriliyor, kurutmalık olarak da hazırlanıyor.

Paketlenen domatesler, Kurtuluş ile Girne mahallelerinde hizmet veren Efe Bakkal'ların raflarında vatandaşlarla buluşuyor.