Efeler Belediyesi'nin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda Şevketibostan Hasadı Yapıldı

Efeler Belediyesi'nin yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda işlenen şevketibostanların bu yılki ilk hasadı yapıldı.

Efeler Belediyesi'nin Tepecik Mahallesi'ndeki tarım arazisinin 10 dönümlük alanında yetiştirilen şevketibostanlar kadın işçilerin emeğiyle toplandı, işlenmek üzere yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'na gönderildi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hasadın ardından şunları söyledi:

"Belediye'mizin tarım arazilerinde yetiştirdiğimiz; enginar, şevketibostan, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı, kekik, ejder meyvesi (pitaya), domates, biber ve kuşkonmaz gibi ürünlerimizi fabrikamızda konserve haline getiriyoruz. Tarım ürünlerimizin sanayisinin gerçekleştiği, kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiği koşulları oluşturduk, oluşturmaya devam edeceğiz. Hasatını gerçekleştirdiğimiz şevketibostanlarımız tıpkı diğer ürünlerimiz gibi sadece kadınların istihdam edildiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrika'mızda işleniyor. Onların emeklerini başta Efe Bakkal olmak üzere www.efelerpazari.com internet sitemiz üzerinden tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. İlçemizin yerli tarım ürünlerine katma değer kazandırmaya devam edeceğiz."