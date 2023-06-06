Efeler Belediyesi, Kızılcaköy Mahallesi'nde Köylü Pazarı açacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Kızılcaköy Mahallesi'ndeki üreticilere armağan ettiği Köylü Pazarı'nın açılışı 11 Haziran Pazar günü yapılacak. Kadın üreticilerin ağırlıklı olarak yer alacağı pazarda; yerli üreticilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin yanı sıra çeşitli ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Kızılcaköy Mahallesi'ndeki üreticilere armağan ettiği Köylü Pazarı'nın açılışı 11 Haziran Pazar günü yapılacak.

Efeler Belediyesi, hayata geçirdiği projeler ile üretimi desteklemeyi ve üreticilerin yaşamına dokunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda çok sayıda hizmeti ilçe sakinlerine sunan Efeler Belediyesi, 11 Haziran Pazar günü saat 11.00'da Kızılcaköy Mahallesi'nde düzenlenecek törenle Köylü Pazarı'nı hizmete açacak.

Kadın üreticilerin ağırlıklı olarak yer alacağı pazarda; yerli üreticilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin yanı sıra çeşitli ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Proje sayesinde mahalle halkının her anlamda kazanç elde edeceğini belirten Efeler Belediye Başkan Atay, "Göreve geldiğimiz 2019 yılından itibaren çok sayıda tarım projesini hayata geçirdik. Atıl durumdaki arazileri üretime kazandırdık. Ürünlerimizin katma değer kazanması ve yerel üreticilerimizin daha fazla kazanç elde etmesi için sadece kadınların istihdam edildiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı kurduk. Efe Bakkalları hizmete açtık. Üreticilerimizle sürdürdüğümüz dayanışmanın örneklerinden biri olan Kızılcaköy Mahallesi'ndeki Köylü Pazarı'nın açılışına tüm halkımızı davet ediyorum."