Efeler Belediyesi kendi tarım arazilerinde buğday hasadı yaptı

Efeler Belediyesi'nin kendi tarım arazilerinde yetiştirilen buğday hasat edildi. Hasattan yaklaşık 30 ton ürün elde edildi.

Efeler Belediyesi, Alanlı Mahallesi'nde 100 dönüm, Işıklı Mahallesi'nde 10 dönüm ve Kadıköy Mahallesi'nde 14 dönümlük arazide ekmeklik buğday ve Ata tohumlardan elde edilen karakılçık buğdayı yetiştirdi. Toplamda 124 dönümde yetiştirilen buğdayların hasadı yapıldı. Çeşitli ihtiyaçlara göre tüketime hazır hale getirilecek ürünler, Efe Bakkal raflarında vatandaşların beğenisine sunulacak.

Üretmenin ekonomik bağımsızlık yolunda en önemli etken olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana üretmek ve üreticilerin emeğine katma değer kazandırmak için çok çalışıyoruz. Boş arazileri tarıma kazandırdık ve buralarda çeşitli ürünler yetiştirdik. Sadece kadınlarımızın istihdam edildiği yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda bu ürünleri tüketime hazır hale getirdik ve Efe Bakkallar'ımız aracılığıyla vatandaşlarımızın hem sağlıklı hem de ucuz gıdaya ulaşmalarını sağladık. Sizden aldığımız güçle sizler için üretmeye devam edeceğiz."