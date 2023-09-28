Efeler Belediyesi Enginar Üretimine Devam Ediyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçe tarımını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaları sürüyor. Hibrit enginar fideleri belediye arazisinde toprakla buluşturuldu.

Başkan Mehmet Fatih Atay'ın oldukça önem verdiği tarımsal kalkınma projeleri, personelinin emeğiyle hayat buluyor. Kendi arazilerinde üretimi sürdüren Efeler Belediyesi; şevketibostan, kuşkonmaz, kekik, ekmeklik buğday, karakılçık buğdayı ve daha birçok tarımsal ürününün yanında Efeler'in kalitesi ve lezzetiyle bilinen enginarlarının da üretimine devam ediyor. Belediye eliyle 4 yıldır üretimi yapılan enginarların, bu yılki üçüncü hibrit enginar dikimi, Tepecik Mahallesi'ndeki belediye arazisinin 20 dönümlük bölümünde gerçekleştirildi. Özenle çalışan kadın emekçiler, ilçenin bereketli topraklarını fidelerle buluşturdu.

Efeler Belediyesi'nin yetiştirdiği tarım ürünleri, tamamı kadın çalışanlardan oluşan Yüzde 100 Tarımsal Ürün Fabrikası'nda konserve haline getirildikten sonra Efe Bakkal raflarında yerini alıyor. Belediye, efelerpazari.com adresli internet sitesi üzerinden yöresel lezzetleri Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya devam ediyor. - AYDIN