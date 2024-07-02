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EDU-CARE II Projesine 16 Bin 831 Başvuru Yapıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II'ye (EDU-CARE II) 16 bin 831 başvuru yapıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II'ye (EDU-CARE II) 16 bin 831 başvuru yapıldığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) açılış programını bugün gerçekleştirdik. Proje sayesinde kayıtlı kadın istihdamı ile eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen ve 0-36 ay arasında çocuğu olan kadınların yararlanacağı projemize 16 bin 831 başvuru yapıldı. Annelerimiz sigortayla, çocuklarımız eğitimli bakıcıyla güvende." ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vedat Işıkhan İstanbul Ankara Çocuk İzmir Politika Ekonomi Güncel Haberler

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