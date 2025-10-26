Haberler

Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde Farkındalık Eğitimi

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Zeytinyağı Tadım Festivali kapsamında, tüketicilerin zeytinyağı konusundaki farkındalığını artırmak ve tağşişle mücadele amacıyla zeytinyağı tadım eğitimi verildi. Katılımcılara zeytinyağı kalitesi ve özellikleri hakkında eğitim verilerek sertifika dağıtıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) kapsamında, tüketicilerin zeytinyağı konusundaki farkındalığını artırmak ve tağşişle mücadele amacıyla "Zeytinyağı Tadım Eğitimi" gerçekleştirildi.

Güre Mahallesi sahilinde kurulan festival alanında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara zeytinyağı hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Edremit Ticaret Odası Laboratuvarı (ETOLAB) sorumlusu ve Tadım Paneli Lideri Zülal Taçar, "Bugün FestOlive kapsamında tüketicilerimizi bilinçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak üzerine düzenlediğimiz zeytinyağı tadım eğitimini gerçekleştiriyoruz. Toplamda 90 dakika süren bir eğitim. Hem sunum hem de uygulamalı şekilde birbirini pekiştiren bir programla hem bölgemizden hem de dışarıdan gelen tüketicilerimizin farkındalığını artırmak üzerine çalışıyoruz" dedi.

Taçar, "Kursiyerlerimize iyi bir zeytinyağının kalitesini etkileyen etmenler, iyi bir zeytini nasıl üretiriz, iyi bir zeytinyağına nasıl dönüştürürüz, zeytinyağındaki pozitif ve negatif özellikler nelerdir gibi konulardan bahsediyoruz. Sahada çok fazla bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliklerini çözmek adına katılımcıların zihnindeki yanlışları düzeltip doğrusunu anlatıyoruz. 6 farklı yağ tadımı yaptırarak hem iyi hem de kötü özellikleri uygulamalı şekilde öğrenmelerini sağlıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
