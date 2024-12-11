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Edremit Ticaret Odası'ndan Aile Şirketleri Eğitimi

Edremit Ticaret Odası'ndan Aile Şirketleri Eğitimi
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Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, üyelerine yönelik aile şirketlerinin yönetimi ve etkin karar verme süreçleri üzerine eğitim programı düzenledi. Eğitim, Balıkesir Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verildi.

Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası üyelerine yönelik eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Aile şirketlerinin yönetimi ve işletmelerde etkili karar verme süreçleri konusunda eğitim programı düzenlendi.

Edremit Ticaret Odası meclis ve meslek komitesi üyelerine yönelik düzenlediği "Aile Şirketlerinin Yönetimi ve İşletmelerde Etkili Karar Verme Süreçleri" konulu eğitim programı, Balıkesir Üniversitesi İİBF Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Oya İnci Bolat ve Prof. Dr. Oya Aytemiz Seymen tarafından gerçekleştirildi. Edremti Ticaret Odası Başkanı Ahmet çetin eğitmenler Prof. Dr. Oya İnci Bolat ve Prof. Dr. Oya Aytemiz Seymen'e teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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