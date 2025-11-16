Haberler

Edremit Ticaret Odası, Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı'na Katıldı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinden bir heyet, İstanbul'da düzenlenen Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı'na katılarak, yapı sektörünün önde gelen üreticileri ve tedarikçileriyle bir araya geldi. Fuarda yenilikçi ürünler ve sektörel trendler incelendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Ticaret Odası heyeti, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarlarına katılım sağladı.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Şık, Meclis Üyesi Bekir Uyanık ile oda üyeleri Erdoğan Ünlü ve Osman Demir'den oluşan heyet, gerçekleştirilen fuarda yapı sektörünün önde gelen üreticileri ve tedarikçileriyle bir araya geldi. Fuarda pencere, kapı ve cam endüstrisine yönelik yenilikçi ürünler, teknolojik gelişmeler ve sektörel trendler yerinde incelendi.

Oda heyeti, firmalarla yapılan görüşmelerde bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Ayrıca yeni ticaret bağlantıları ve üyelerine değer sağlayacak sektör gelişmeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BALIKESİR

