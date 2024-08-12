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Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Yer teslimi yapıldıktan sonra yüklenici firma tarafından devam eden altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işinde ilerleme kaydediliyor. Edremit TDİOSB, katma değerli tarımsal üretime ivme kazandırarak, yan sektörlere hayat verecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede istihdam alanı oluşturulacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) altyapı çalışmaları büyük bir hızla devam devam ediyor.

Yer teslimi yapıldıkltan sonra yüklenici firma tarafından devam eden altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işinde Osb'nin 1 - 2 ve 3 nolu yolları ortaya çıkmaya başladı.

Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak, sera altı genel bitkisel üretim yapısıyla birçok yan sektöre hayat verecek olan Edremit TDİ Osb'de altyapı yapım işinde tesviye, sıyırma kazısı, kaya dolgu ile sıkıştırılmış zemin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

64 hektarlık alanda 37 adet parselin bulunduğu Osb'de, altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili bilgiler paylaşan TDİ Osb Yönetim Kurulu Başkanı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Osb'nin önemli bir istihdam alanı oluşturacağını belirterek; "Şuan altyapı inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden Edremit TDİ Osb'yi ilçemize kazandırabilmek adına var gücümüzle, gece gündüz demeden gayret göstermekteyiz. Amacımız kısa sürede altyapı çalışmalarını tamamlayarak Osb'yi faaliyete geçirerek ilçemizdeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Hayata geçtiğinde İlçemizde istihdam noktasında önemli bir açığı kapatacak Edremit TDİ Osb, üreten ve katma değer oluşturan bir OSB olarak bölgemize ve ilimize hizmet edecektir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Edremit OSB Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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