Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) altyapı çalışmaları büyük bir hızla devam devam ediyor.

Yer teslimi yapıldıkltan sonra yüklenici firma tarafından devam eden altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işinde Osb'nin 1 - 2 ve 3 nolu yolları ortaya çıkmaya başladı.

Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak, sera altı genel bitkisel üretim yapısıyla birçok yan sektöre hayat verecek olan Edremit TDİ Osb'de altyapı yapım işinde tesviye, sıyırma kazısı, kaya dolgu ile sıkıştırılmış zemin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

64 hektarlık alanda 37 adet parselin bulunduğu Osb'de, altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili bilgiler paylaşan TDİ Osb Yönetim Kurulu Başkanı, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Osb'nin önemli bir istihdam alanı oluşturacağını belirterek; "Şuan altyapı inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam eden Edremit TDİ Osb'yi ilçemize kazandırabilmek adına var gücümüzle, gece gündüz demeden gayret göstermekteyiz. Amacımız kısa sürede altyapı çalışmalarını tamamlayarak Osb'yi faaliyete geçirerek ilçemizdeki ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Hayata geçtiğinde İlçemizde istihdam noktasında önemli bir açığı kapatacak Edremit TDİ Osb, üreten ve katma değer oluşturan bir OSB olarak bölgemize ve ilimize hizmet edecektir" dedi. - BALIKESİR