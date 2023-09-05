Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Jeotermal Enerji Çalışmaları Devam Ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde jeotermal enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılması çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Seraların ısıtılmasında yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji kullanılacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alternatif tarımsal üretimin geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlanması amacıyla hayata geçirilen Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) jeotermal kaynak arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa sürede altyapı yatırımlarına başlanacak Edremit Tarıma Dayalı İhtisas (Süs Bitkileri) Organize Sanayi Bölgesinde seraların ısıtması yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji ile sağlanacak.

Sürdürülebilir jeotermal enerjinin sera ısıtmasında kullanılabilmesi amacıyla kaynak arama ve çeşitlendirme çalışmalarını sürdüren Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, OSB sahası içerisinde bulunan İZJ-1 adlı jeotermal kuyunun bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Odabaş; "Edremit TDİOSB, jeotermal enerji kaynakları ile ısıtılan iyi tarım uygulamalarının yapılacağı modern ve teknolojik sera işletmelerinin bulunduğu, tarım ve sanayi entegrasyonun sağlanacağı bir tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesidir. 695,64 hektarlık ruhsat alanımızda yer alan, 2013 yılında açıldığı bilinen, 800 metre derinlikte yaklaşık 40,5 derecelik sıcak su bulunan İZJ-1 adlı jeotermal kuyunun bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldık. Kısa sürede altyapı inşaat çalışmalarına başlayacağımız Edremit TDİOSB sera ısıtmasında kullanılmak üzere jeotermal enerji kaynağının sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. - BALIKESİR