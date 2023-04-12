Edremit EMITT'te dünyaya tanıtılıyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı. Tarihi ve doğal güzellikleri ile Edremit yoğun ilgi ile karşılandı.

Bu yıl 8-11 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan ancak deprem felaketi nedeniyle ertelenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve katılımcı konuların katıldığı törenle kapılarını açtı. Edremit Belediyesi de fuarın 7. Salonu'nun 7221 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dünyanın en önemli turizm fuarları arasında yer alan olan EMITT'te konuklara Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Güneşin Kadınları Kooperatifi üyeleri ve belediye görevlileri tarafından ilçenin güzellikleri anlatılıyor.

Fuarın ilk gününde Edremit standında turizm profesyonellerine, seyahat acenteleri ve tur operatörleri başta olmak üzere bütün konuklara Kazdağları'nın yemyeşil doğası ile Ege'nin masmavi sularının buluştuğu Edremit'in tanıtımı yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer katılımcı Belediye Başkanları ve çok sayıda konuk Edremit standını ziyaret etti.

Başkan Selman Hasan Arslan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katılımcılara zeytin fidanı dağıttı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit'in tarihi ve doğal güzellikleri ile Kuzey Ege'nin incisi olduğunu belirterek "İlçemizi daha geniş kitlelere tanıtabilmek, başta termal ve yaz turizmi olmak üzere kentimizi turizm sektöründe daha yukarılara taşıyabilmek için dünyanın en önemli fuarlarından olan EMITT turizm fuarında yerimizi aldık. Edremit Belediyesi olarak ilçemizin zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere yöresel ürünlerimiz, deniz, termal, Kazdağları, doğal ve tarihi güzelliklerimiz ve değişik tatil tercihleri ile Kuzey Ege'nin incisi Edremit'imizi daha iyi tanıtabilmek için çalışıyoruz. Tüm konuklarımızı güzel Edremit'imizi göremeye davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR