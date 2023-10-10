Edremit Belediyesi Zeytin Hasadına Başladı

Edremit Belediyesi'ne ait zeytinliklerde hasat başladı. Edremit Belediyesi'nin hedefi, en kaliteli zeytinyağını üretmek ve Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ulaştırmaktır.

Edremit Belediyesi'ne ait zeytinliklerde hasat başladı. 18 bin ton zeytin hasadı yapmayı planlayan Edremit Belediyesi'nin hasadına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da katıldı.

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasatta elde edilen zeytinyağları birinci elden tüketiciye ulaşacak. Edremit Belediyesi'ne ait arazilerde binlerce zeytin ağacının hasadı başladı. Edremit Belediyesi kendi markasıyla satışa sunulmak üzere zeytin hasadını gerçekleştiriyor. Geçen seneden daha yüksek rekolte sağlamayı hedefleyen Edremit Belediyesi, en kaliteli zeytinyağını en düşük asitle elde ediyor. Elde edilen ürünler, ' edremitinzeytini.com' internet sitesi üzerinden Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ulaştırılıyor.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da işçileri ziyaret etti. Kolaylıklar dileyerek bereketli bir yıl olmasını temenni eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Yeni sezon hasata başlamış bulunmaktayız. Zeytin bizim en büyük değerimiz bu değeri daha da yüceltmek için belediye olarak ciddi bir çalışma içindeyiz. 2 senedir zeytinyağımızı Edremit Belediye markalı olarak üreterek tüketime sunduk. Oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Çok büyük müşteri portföyümüz oluştu. Bunu daha da geliştireceğiz inşallah. 60 bin ağaca sahip bir belediyeyiz. 60 bin ağacı kendimiz hasat edip kendi imkanlarımızla zeytine zeytinyağına dönüştürmek, bununla ilgili tesisler kurmak hedefimiz. Adım adım ilerliyoruz. İleride tesislerimizi de kurarak Edremit Belediyesi zeytin ve zeytinyağı markamızla çok daha geniş anlamda hasat ederek çok iyi bir noktaya getireceğiz. Türkiye'de bir marka olmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımızın alın teriyle toplanan bu ürünlerin yansıması mutlaka çok daha güzel oluyor. Yeni hasat sezonumuzun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Edremit Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Taner Akıncı da belediyeye ait araziler ve bahçelerde periyodik bakımların yapıldığını, zeytinyağı kalitesinin yüksek olduğunu belirtti.

Tarımsal Hizmetler Müdürü Taner Akıncı, "Belediyemiz Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak bu sene zeytin sezonuna başlamış bulunmaktayız. Sezon içerisinde 3 aylık bir çalışma planlamış durumdayız. Belediyemizin uhdesinde bulunan yeşil alanlardan ve kendi zeytinliklerimizden toplayacağımız tahmini keşfimiz 1800 çuvaldır. 1800 çuvalı topladıktan zeytinyağı fabrikalarında sıktırdıktan sonra belediyemiz tarafından satışı gerçekleştirilmektedir. Toplanan zeytinlerimizin aroması ve tadı gayet güzeldir. Mevsimsel durumlara göre alacağımız miktar değişmektedir. Tahmini beklentimiz 30 ton civarı" diye konuştu.