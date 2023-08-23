Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çarşamba Pazarı'nda denetim yaptı

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en büyük pazarı olan Çarşamba Pazarı'nda denetim yaptı. Ekipler, pazar yerleri uygulama yönetmeliği kapsamında kurulan pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde fiyat, etiket, ölçü ve ayar kontrolleri yapıldı.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin en büyük pazarı olan Çarşamba Pazarı'nda denetim yaptı.

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pazar yerleri uygulama yönetmeliği kapsamında kent genelinde kurulan pazar yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler son olarak, bölgenin en büyük halk pazarı olan Çarşamba Pazarı'nda kurulan tezgahları denetleyerek, yurttaşların mağdur edilmemesi için pazarcı esnafına kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Denetimlerde fiyat, etiket, ölçü ve ayar kontrolleri üzerinde duran ekipler, satışı yapılan her ürünün etiketinin bulunması konusunda satıcılara uyarıda bulunurken, tartı aletlerinin doğru çalışıp çalışmadığını da denetledi.

Zabıta yetkilileri, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları doğrultusunda, ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında yurttaşın huzuru, güvenliği ve sağlığı için çalışmaların tüm pazarlarda titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.