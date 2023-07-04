Edirneli Fırıncılar Ekmek Fiyatının Yükseltilmesini Talep Ediyor

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, fırıncıların ekmek fiyatının kilogram başına 37,5 lira olmasını talep etti. Cingöz, Türkiye genelinde en pahalı ekmek fiyatının 30 lira olduğunu belirterek, Edirneli fırıncıların talebinin 37,5 lira olduğunu söyledi. Cingöz, fırıncıların talebini yüksek bulduğunu ve kilogram fiyatını 30 liraya çekmeyi önerdi.

Edirneli fırıncılar, ekmeğin kilogram fiyatının 37,5 liraya yükseltilmesini talep etti. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, "Türkiye genelinde şu an en pahalı ekmek kilogram fiyatı 30 TL. Bizde verilecek olan fiyat 37 lira 50 kuruş. Biz de ekmeğin kilogram fiyatını 30 TL'ye çekelim. Hem ticaret odaları versin hem biz verelim" dedi.

Kemal Cingöz, bugün yaptığı açıklamada, fırıncıların 200 gram ekmeğin fiyatının 7 lira 50 kuruşa yükseltilmesi için talepte bulunduğunu söyledi. Türkiye'de en pahalı ekmeğin kilogram satış fiyatının 30 lira olduğunu dile getiren Cingöz, Edirneli fırıncıların talebinin bir kilogram ekmek için 37 lira 50 kuruş olduğunu kaydetti. Cingöz, fırıncıların talebini yüksek bulduğunu belirterek, 250 gram ekmeğin 7 lira 50 kuruştan satılması gerektiğini açıkladı. Cingöz, şunları söyledi:

"BİZ DE EKMEĞİN KİLOGRAM FİYATINI 30 TL'YE ÇEKELİM"

"Fırıncıların zam talebi oldu. Geçen ayın toplantısında biz zaten olumsuz görüş belirttik zamla ilgili erken bulduk ama Edirne Ticaret ve Sanayi Odası; Keşan, Uzunköprü Ticaret Odası, komisyonları kurdu ve tekliflerini bakanlığa gönderdiler. Biz, henüz bir işlem yapmadık. Burada en fazla zorda kalacak olan benim. Neden derseniz; ben, ekmeğe istenilen talebi yüksek buluyorum. Haksızlar demiyorum ama talebi yüksek buluyorum. Türkiye genelinde şu an en pahalı ekmek kilogram fiyatı 30 TL. Bizde verilecek olan fiyat 37 lira 50 kuruş. Biz de ekmeğin kilogram fiyatını 30 TL'ye çekelim. Hem ticaret odaları versin hem biz verelim.

"BİZ DE VERMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

200 gramı 7 lira 50 kuruş. Makul olan fiyat, 250 gram ekmek 7 lira 50 kuruş olsun. O zaman kilogram fiyatı 30 TL'ye gelir. Asgari ücret 8 bin 500 lira, ekmek 5 lira; bir asgari ücretli bin 700 ekmek alabiliyor. Ama asgari ücret 11 bin 402 lira, ekmek 7 lira 50 kuruş; asgari ücretlinin alacağı ekmek sayısı bin 520 tane. 180 ekmek eksik alacak. Buğday fiyatları da düşük. En iyi buğday fiyatı 6 lira 50 kuruş. 5 liraya da buğday gidiyor. Un fiyatlarını 9 bin 250 liraya göre belirliyorlar. Ama buğdayı da 6-6 lira 50 kuruş gibi alıyorlar. Onun için ben fiyatı yüksek buluyorum. Eğer ki ticaret odaları bu fiyatı veriyorsa biz de vermek zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok."