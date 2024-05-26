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Edirne ve Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Tırda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Edirne ve Iğdır'da gerçekleştirdiği operasyonlarda, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan iki tırda uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Edirne ve Iğdır'da gerçekleştirdiği operasyonlarda, Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan iki tırda uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerce Dilucu ve Kapıkule gümrük kapılarında yapılan narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, her iki kapıya gelen araçlar mercek altına alındı.

Şüpheli taşıtlara yönelik incelemelerini derinleştiren ekipler, x-ray tarama sistemine sevk edilen araçlarda şüpheli yoğunluk tespit etti. Bunun üzerine narkotik dedektör köpeklerin de dahil olduğu detaylı arama gerçekleştirildi.

Ekipler, Iğdır'daki Dilucu Gümrük Kapısı'na gelen tırda yaptığı aramada, aracının yakıt deposuna eklenmiş zula içerisinde 255 litre likit metamfetamin tespit etti.

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da ekipler, bir tırdaki yasal yükün içerisine gizlenmiş poşetlerde 370 kilogram esrar türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

İki farklı noktada yapılan operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Iğdır ve Edirne cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Türkiye Edirne Iğdır Politika Ekonomi Güncel Haberler

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