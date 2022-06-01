Edirne Valisi Kırbıyık, Keşan Gıda İhtisas OSB alanını inceledi - Haberler

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesine kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) alanında incelemede bulundu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu OSB hakkında Kırbıyık'a bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Helvacıoğlu, OSB'de kısa zaman sonra bacaların tütmeye başlayacağını belirtti.

Vali Kırbıyık'ın enerjisi ile Gıda İhtisas OSB'ye destek olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne Valimiz H. Kürşat Kırbıyık'ı ilk olarak Gıda İhtisas OSB sahasında ağırladık. Valimizi Gıda İhtisas OSB'de gelinen durum hakkında bilgilendirip, atılacak adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

Firmaların yoğun talep gösterdiği, kısa zamanda dolması beklenen OSB'de Valimizin enerjisi ve katkıları ile çok yakın zamanda bacalar tütmeye başlayacak."