Edirne Valisi Edirne OSB'yi ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. Sezer, OSB'deki genişleme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti. Edirne OSB'nin genişleme çalışmaları tamamlandığında 1500 dönümlük hizmet sahasına kavuşması planlanıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ni ( Osb ) ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer Edirne OSB Müdürlüğünde yetkililerden işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

OSB'deki genişleme çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade eden Sezer, faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret etti.

Halihazırda. 42 parselden oluşan 500 dönümlük alanda faaliyetini sürdüren Edirne OSB, genişleme çalışmaları tamamlandığında 1500 dönümlük hizmet sahasına kavuşmuş olacak.