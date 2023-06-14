Edirne Valisi DSİ Genel Müdürü'nü ziyaret etti

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret etti. Ankara'daki ziyarette kentteki tarımsal sulama yatırımları ve Keşan'ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki ziyarette kentteki tarımsal sulama yatırımları ve Keşan'ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırbıyık, DSİ'nin Edirne'de büyük ölçekli projeler yürüttüğünü belirtti.

Yapımı süren projelerin kente katkı sağlayacağını vurgulayan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Çömlekköy, Hamzadere, Çakmak, Karaağaç ve Meriç sulamaları ile ilgili yatırım 7 milyar liranın üzerinde. Bölgesel anlamda sağladığı fayda göz önüne alındığında bu yatırım ve projelerin önemi ortaya çıkıyor.

Bu sebeple projelerle ilgili süreci mümkün olan en hızlı şekilde hayata geçirmek, Edirne'mizin, üreticimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu konuda destek, gayret ve çabaları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kırbıyık'a ziyaretinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da eşlik etti.