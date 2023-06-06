Edirne Toplu Ulaşım Sistemi Yönetim Kurulu Başkanı: Devletin Esnafa Verdiği Desteğin Yetersizliği Büyük Sıkıntılar Yaratıyor

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, toplu ulaşımda devletin esnafa araç başına verdiği desteğin yetersiz olduğunu söyledi. Giyik, "Şu anda bir araç 15 bin TL'ye yakın taşımacılık yapıyor. Karşılında bin 800 lira alıyoruz. Devlet yetkililerinden beklentimiz esnafı daha yaşayabilecek duruma getirmeleri, çok büyük sıkıntılar çekiyoruz" dedi.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, toplu ulaşımda devletin esnafa araç başına verdiği desteğin yetersiz olduğunu söyledi. Giyik, "Şu anda bir araç 15 bin TL'ye yakın taşımacılık yapıyor. Karşılında bin 800 lira alıyoruz. Devlet yetkililerinden beklentimiz esnafı daha yaşayabilecek duruma getirmeleri, çok büyük sıkıntılar çekiyoruz" dedi.

ETUS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, bugün yaptığı açıklamada, devletin araç başına verdiği desteğin arttırılması gerektiğini ifade etti. Giyik, şunları söyledi:

"BİN 500 YOLCU TAŞIYORUZ AMA 300 KİŞİNİN PARASINI ALABİLİYORUZ"

"Biliyorsunuz bu sektörün bir sıkıntısı var. Ücretsiz taşımacılık yapıyoruz ve karşılığını tam anlamıyla alamıyoruz. Şu anda bir araç 15 bin TL'ye yakın taşımacılık yapıyor. Karşılında bin 800 lira alıyoruz. Devlet yetkililerinden beklentimiz esnafı daha yaşayabilecek duruma getirmeleri, çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Biz bunların taleplerini yaptık ama kabinede değişiklikler oldu. Tekrar takipçi olacağız. Devlet yetkilileri bu esnafı göz ardı etmezse mutlu oluruz. Ücretsiz binişlerle ilgili nisan ayına kadar araç başı bin 200 lira alıyorduk. Şimdi bin 800 lira almaya başladık. Temmuz ayı itibarıyla da 2 bin 700 lira olarak belirlendi. Şu andaki yolcu fiyatına vurduğumuzda biz 15 bin liralık taşıyoruz. Devletimiz bize 3 bin lira desek 300 yolcu parası veriyor. Biz araç başı bin 500 yolcu taşıyoruz ama 300 kişinin parasını alabiliyoruz. En az asgari ücret tutarı kadar destek verilmeli esnafa."