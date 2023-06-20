Edirne Ticaret Borsasında Yeni Sezonun İlk Buğdayı 8 Liradan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsasında yeni sezon ilk ürün buğday kilogramı 8 liradan satıldı. Buğday, Demircan Gübre ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alındı. ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Gıcı'yı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
Edirne Ticaret Borsasında yeni sezon ilk ürün buğday kilogramı 8 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Sadettin Gıcı'ya ait 5 ton buğday elektronik salon satışında kilogramı 8 liradan işlem gördü.
Buğday, Demircan Gübre ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alındı.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Gıcı'yı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti.
Kurban, yeni hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.