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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,502 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,502 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,7018,502
AyçiçeğiKg14,27014,270
DanaKg117,80161,00
İnekKg79,80114,20
DüveKg110,00129,20

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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