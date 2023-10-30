Haberler

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,036 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,036 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,0038,036
AyçiçeğiKg12,50114,478
DanaKg101,00185,40
İnekKg65,80118,80
DüveKg96,80134,80
KoyunKg40,0055,00
KuzuKg98,00130,50
TokluKg54,0080,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

title