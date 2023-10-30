Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,036 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,036 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,003
|8,036
|Ayçiçeği
|Kg
|12,501
|14,478
|Dana
|Kg
|101,00
|185,40
|İnek
|Kg
|65,80
|118,80
|Düve
|Kg
|96,80
|134,80
|Koyun
|Kg
|40,00
|55,00
|Kuzu
|Kg
|98,00
|130,50
|Toklu
|Kg
|54,00
|80,00
Kaynak: AA / Ekonomi