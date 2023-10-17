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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,106 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,106 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,2038,106
AyçiçeğiKg13,06014,522
ArpaKg6,2516,268

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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