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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,106 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.