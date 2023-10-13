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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,853 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,853 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,0487,853
AyçiçeğiKg12,34814,422
TritikaleKg5,205,20
Süpürge teliKg59,35059,350

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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