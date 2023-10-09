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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,703 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,703 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,8117,703
AyçiçeğiKg12,80315,132
Süpürge teliKg80,95081,550
DanaKg122,00176,60
İnekKg61,80104,40
DüveKg120,00134,80

Kaynak: AA / Ekonomi

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