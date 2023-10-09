Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,703 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,703 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,811
|7,703
|Ayçiçeği
|Kg
|12,803
|15,132
|Süpürge teli
|Kg
|80,950
|81,550
|Dana
|Kg
|122,00
|176,60
|İnek
|Kg
|61,80
|104,40
|Düve
|Kg
|120,00
|134,80
Kaynak: AA / Ekonomi