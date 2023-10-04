Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,734 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da açıklandı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|7,00
|7,50
|Ekmeklik buğday
|5,80
|6,00
|Yemlik buğday
|5,80
|6,00
|Yemlik arpa
|5,30
|5,50
|Nohut
|27,00
|28,00
|Beyaz haşhaş
|68,00
|70,00
|Mavi haşhaş
|67,00
|68,00
|Sarı haşhaş
|81,00
|83,00
|Susam
|54,00
|55,00
|Aspir
|6,50
|7,50
|Yağlık ay çekirdeği
|11,00
|12,00
Kaynak: AA / Ekonomi