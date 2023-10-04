Haberler ›› Ekonomi ›› Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,734 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da açıklandı.