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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,734 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları da açıklandı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 liradan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday7,007,50
Ekmeklik buğday5,806,00
Yemlik buğday5,806,00
Yemlik arpa5,305,50
Nohut27,0028,00
Beyaz haşhaş68,0070,00
Mavi haşhaş67,0068,00
Sarı haşhaş81,0083,00
Susam54,0055,00
Aspir6,507,50
Yağlık ay çekirdeği11,0012,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Uşak Ekonomi Haberler

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