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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,756 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,756 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,9897,756
AyçiçeğiKg13,72315,90
Süpürge teliKg73,2073,20
DanaKg131,80180,60
İnekKg67,00118,40
DüveKg120,00134,80

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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