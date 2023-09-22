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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,890 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,890 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,9017,890
AyçiçeğiKg13,73215,790
KoyunKg48,0074,70
KuzuKg80,00112,50
TokluKg70,0073,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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