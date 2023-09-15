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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,907 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,907 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşükEn yüksek
BuğdayKg6,9027,907
AyçiçeğiKg12,75515,117
ArpaKg6,006,00
Süpürge teliKg65,0065,00

Kaynak: AA / Ekonomi

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