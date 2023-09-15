Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,907 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,907 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|Kg
|6,902
|7,907
|Ayçiçeği
|Kg
|12,755
|15,117
|Arpa
|Kg
|6,00
|6,00
|Süpürge teli
|Kg
|65,00
|65,00
Kaynak: AA / Ekonomi