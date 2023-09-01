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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,145 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg6,0008,145
AyçiçeğiKg13,29216,160
Süpürge teliKg60,0060,00
KoyunKg57,0057,00
KuzuKg87,0091,00

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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