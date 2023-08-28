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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,156 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,156 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,2008,156
AyçiçeğiKG13,80116,618
Süpürge teliKg50,0051,970
DanaKg120,600136,200
İnekKg90,80097,200
DüveKg112,000135,000

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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