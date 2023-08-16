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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,252 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları şu şekildedir: Buğday (Kg) - En düşük: 6,007 TL, En yüksek: 8,252 TL; Ayçiçeği (Kg) - En düşük: 14,161 TL, En yüksek: 15,552 TL.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,252 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,0078,252
AyçiçeğiKg14,16115,552

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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