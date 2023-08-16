Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,252 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları şu şekildedir: Buğday (Kg) - En düşük: 6,007 TL, En yüksek: 8,252 TL; Ayçiçeği (Kg) - En düşük: 14,161 TL, En yüksek: 15,552 TL.