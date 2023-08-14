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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,162 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,162 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,8638,162
AyçiçeğiKg13,40916,011
Süpürge teliKg80,02080,020
DanaKg118,400151,800
İnekKg60,000116,000
DüveKg108,000130,400
KuzuKg98,000104,000

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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