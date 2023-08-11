Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,202 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.