Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,301 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,301 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,981
|8,301
|Ayçiçeği
|Kg
|14,197
|14,807
|Arpa
|Kg
|6,136
|6,136
|Kanola
|Kg
|11,760
|12,471
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi