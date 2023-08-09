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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,301 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,301 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,9818,301
AyçiçeğiKg14,19714,807
ArpaKg6,1366,136
KanolaKg11,76012,471

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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