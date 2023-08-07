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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,253 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,253 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,0058,253
AyçiçeğiKg13,52714,701
ArpaKg6,1606,293
KanolaKg11,70212,670
DanaKg89,400149,200
İnekKg60,00091,200
DüveKg104,400127,400

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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