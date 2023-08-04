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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,103 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,103 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,9738,103
AyçiçeğiKg13,50914,722
ArpaKg6,0496,049
KanolaKg11,79612,696

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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